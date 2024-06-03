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Президент ЛНЗ залишив свою посаду

Станіслав Лисак — 3 червня, 11:17
Президент ЛНЗ залишив свою посаду

Президент черкаського ЛНЗ Сергій Полтавець прийняв рішення залишити свою посаду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Функціонер очолив черкаську команду у 2006 році. За період його керівництва ЛНЗ пройшов шлях від чемпіонату Черкаської області до Української Прем’єр-ліги.

Полтавець вирішив зосередитися на роботі в Українській асоціації футболу та Черкаській обласній асоціації футболу.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні ЛНЗ фінішував на сьомому місці в Українській Прем'єр-лізі.

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