Президент ЛНЗ залишив свою посаду

Президент черкаського ЛНЗ Сергій Полтавець прийняв рішення залишити свою посаду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Функціонер очолив черкаську команду у 2006 році. За період його керівництва ЛНЗ пройшов шлях від чемпіонату Черкаської області до Української Прем’єр-ліги.

Полтавець вирішив зосередитися на роботі в Українській асоціації футболу та Черкаській обласній асоціації футболу.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні ЛНЗ фінішував на сьомому місці в Українській Прем'єр-лізі.