Дулуб розповів, чого не вистачило збірній України на Євро-2024

Колишній головний тренер черкаського ЛНЗ Олег Дулуб розповів, що у нього досі стоїть перед очима момент Георгія Судакова у матчі 3 туру групового етапу Євро-2024 проти Бельгії.

Його слова передає ТаТоТаке.

"У мене досі перед очима стоїть момент Судакова — здається, на 90+ хвилині матчу проти Бельгії. Коли він по центру обіграв і просто влучив у ворота. Ось це удача, яка має велике значення. Особливо на таких великих турнірах", — сказав наставник.

Нагадаємо, Україна зіграла в нульову нічию з бельгійцями. У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.