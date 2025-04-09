Клопп повернеться в Ліверпуль у травні

Колишній тренер Ліверпуля Юрген Клопп наступного місяця вперше з минулого сезону повернеться до англійського міста.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, Клопп стане запрошеним спікером на гала-вечері Фонду мерсисайдців у Ліверпульському соборі, який відбудеться 23 травня.

57-річний німець також запрошений на фінальну гру сезону АПЛ проти Крістал Пелес на "Енфілді". Однак, чи буде Клопп присутній на цьому матчі, ще не підтверджено.

Виступаючи нещодавно на благодійному заході в Південній Африці, Клопп припустив, що буде присутній на чемпіонському параді.

"Так, є такий план, але мене не буде в автобусі. Це тільки ідея, якщо чесно, але побачимо. Думаю, я буду там на останній грі. Чесно кажучи, я не хотів би їхати раніше, тому що не хотчу наврочити. Тож я поїду туди, коли все вирішиться", – сказав німець.

Юрген Клопп не був на стадіоні "червоних" з моменту закінчення минулого сезону, за підсумками якого завершився його 8,5-річний етап кар'єри на чолі клубу.

Спочатку наставник взяв перерву, а потім у січні приступив до виконання нових обов'язків на посаді керівника світового футболу в компанії Ред Булл.

Клопп підтримував благодійну діяльність "LFC Foundation" протягом усього часу свого перебування в Ліверпулі. Він погодився стати почесним послом після свого відходу минулого літа.

Раніше генеральний директор концерну Ред Булл прокоментував можливість призначення Клоппа новим тренером РБ Лейпциг