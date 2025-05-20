Мілану запропонували послуги екстренера збірної Італії

Агент Фалі Рамадані запропонував Мілану послуги колишнього головного тренера збірної Італії Роберто Манчіні.

Про це повідомляє Алессандро Якобоне.

Манчіні у жовтні 2024 року покинув посаду головного тренера збірної Саудівської Аравії. Раніше повідомлялося про те, що 60-річний фахівець хоче відновити роботу в Серії А або АПЛ.

Мілан уже визначився з новим спортивним директором клубу, ним стане Іглі Таре. Після його призначення "россонері" приступлять до пошуку нового тренера та можуть звернути увагу на кандидатуру Манчіні.

Зазначимо, що Роберто не працював на рівні збірних з 2018 року, коли покинув російський Зеніт. Після того він очолював збірні Італії та Саудівської Аравії. "Скуадру адзурру" привів до перемоги на Євро-2020.