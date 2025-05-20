Мілан визначився із новим спортивним директором
Мілан
Мілан завершує переговори з Іглі Таре щодо призначення легенди албанського футболу на посаду спортивного директора.
Про це повідомив Фабріціо Романо із посиланням на Маттео Моретто.
Угода знаходиться на фінальному етапі, а сторони наразі узгоджують формальності.
Зазначимо, що з 2008 по 2023 рік Таре працював спортивним директором у Лаціо.
Іншим кандидатом на цю посаду був Джованні Сарторі з Болоньї, але у підсумку сторони не змогли домовитись про співпрацю.
Раніше повідомлялось, що Мілан відмовився від послуг скандального ексдиректора Ювентуса та Арсенала.