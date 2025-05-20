Мілан визначився із новим спортивним директором

Мілан завершує переговори з Іглі Таре щодо призначення легенди албанського футболу на посаду спортивного директора.

Про це повідомив Фабріціо Романо із посиланням на Маттео Моретто.

Угода знаходиться на фінальному етапі, а сторони наразі узгоджують формальності.

🚨🔴⚫️ AC Milan are closing in on the agreement with Igli Tare as new sporting director.



Deal almost done, working on formal steps. @MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/NQGfU57fUU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2025

Зазначимо, що з 2008 по 2023 рік Таре працював спортивним директором у Лаціо.

Іншим кандидатом на цю посаду був Джованні Сарторі з Болоньї, але у підсумку сторони не змогли домовитись про співпрацю.

Раніше повідомлялось, що Мілан відмовився від послуг скандального ексдиректора Ювентуса та Арсенала.