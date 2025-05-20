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Мілан визначився із новим спортивним директором

Володимир Максименко — 20 травня 2025, 15:06
Мілан визначився із новим спортивним директором
Мілан

Мілан завершує переговори з Іглі Таре щодо призначення легенди албанського футболу на посаду спортивного директора.

Про це повідомив Фабріціо Романо із посиланням на Маттео Моретто.

Угода знаходиться на фінальному етапі, а сторони наразі узгоджують формальності.

Зазначимо, що з 2008 по 2023 рік Таре працював спортивним директором у Лаціо.

Іншим кандидатом на цю посаду був Джованні Сарторі з Болоньї, але у підсумку сторони не змогли домовитись про співпрацю.

Раніше повідомлялось, що Мілан відмовився від послуг скандального ексдиректора Ювентуса та Арсенала.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Іглі Таре

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