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Екстренер Дженоа очолив Боруссію Менхенгладбах

Олег Дідух — 22 вересня 2026, 18:40
Екстренер Дженоа очолив Боруссію Менхенгладбах
Александер Блессін
ФК Санкт-Паулі

53-річний Александер Блессін призначений на посаду головного тренера Боруссії Менхенгладбах.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Контракт розрахований на два роки – до літа 2028 року. На посаді головного тренера Боруссії Менхенгладбах Блессін замінив Ойгена Поланскі, якого звільнили 13 вересня. Під його керівництвом команда провалила старт сезону, і наразі йде останньою в Бундеслізі з 0 очок у 4 турах.

Раніше Блессін працював у структурі РБ Лейпциг, а також із Остенде, Дженоа, Уніос Сен-Жилуаз і Санкт-Паулі. На посаді головного тренера Дженоа в січні 2022 року він замінив Андрія Шевченка.

Нагадаємо, за Боруссію Менхенгладбах виступає захисник збірної України Юхим Конопля, який наразі продовжує відновлюватися після травми.

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