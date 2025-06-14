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Парма може замінити Ківу легендою Роми на посаді головного тренера

Володимир Максименко — 14 червня 2025, 09:24
Парма може замінити Ківу легендою Роми на посаді головного тренера
Даніеле Де Россі
ФК Рома

Колишній тренер Роми Даніеле Де Россі може очолити цього літа інший клуб Серії А.

Про це повідомив журналіст Джанлука Ді Марціо.

У послугах 41-річного фахівця зацікавлена Парма, яка нещодавно відпустила Крістіана Ківу в Інтер.

За даними інсайдера, призначення легенди римлян повністю узгоджене на рівні керівництва Парми, а сам тренер також схиляється до того, щоб прийняти цю пропозицію.

Нагадаємо, Де Россі очолював Рому з січня по осінь 2024 року, коли його було звільнено після стартових чотирьох турів. Згодом з'ясувалось, що це було підлаштовано тодішньою директоркою клубу Ліною Сулуку, яку після скандалу також звільнили, але у клуб Даніеле вже не повернувся.

Минулий сезон Парма завершила на 16 місці у турнірній таблиці, набравши 36 очок.

Раніше повідомлялось, що Даніеле Де Россі розглядається як кандидат на посаду головного тренера збірної Італії.

Де Россі Парма Чемпіонат Італії, Серія А Ківу

Де Россі

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