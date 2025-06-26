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Два італійські клуби хочуть призначити колишнього тренера Довбика

Олексій Погорелов — 26 червня 2025, 11:44
Два італійські клуби хочуть призначити колишнього тренера Довбика
Даніеле Де Россі
ФК Рома

Колишній тренер Артема Довбика у Ромі Даніеле Де Россі став ціллю кількох італійських клубів.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, Монца та Сампдорія змагаються за можливість домовитися з 41-річним італійцем про співпрацю.

Повідомляється, що минулими днями представники генуезького клубу вже зустрілися з фахівцем. "Біло-червоні" у свою чергу будуть готові увімкнутися до боротьби за тренера, якщо клуб буде проданий американському фонду.

Зазначимо, що обидва колективи гратимуть в Серії Б наступного сезону: Монца вилетіла із Серії А, а Сампдорія зберегла свою прописку в другому італійському дивізіоні, обігравши Салернітану у двоматчевому протистоянні.

Нагадаємо, що Даніеле Де Россі залишається без роботи з того моменту, як його звільнили з Роми на початку сезону-2024/25.

У травні форвард "джаллороссі" та збірної України Артем Довбик зізнався, що він вирішив приєднатися до римського клубу саме через фактор Де Россі.

Де Россі Монца Рома Сампдорія Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

Де Россі

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