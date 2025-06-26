Два італійські клуби хочуть призначити колишнього тренера Довбика
Колишній тренер Артема Довбика у Ромі Даніеле Де Россі став ціллю кількох італійських клубів.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, Монца та Сампдорія змагаються за можливість домовитися з 41-річним італійцем про співпрацю.
Повідомляється, що минулими днями представники генуезького клубу вже зустрілися з фахівцем. "Біло-червоні" у свою чергу будуть готові увімкнутися до боротьби за тренера, якщо клуб буде проданий американському фонду.
Зазначимо, що обидва колективи гратимуть в Серії Б наступного сезону: Монца вилетіла із Серії А, а Сампдорія зберегла свою прописку в другому італійському дивізіоні, обігравши Салернітану у двоматчевому протистоянні.
Нагадаємо, що Даніеле Де Россі залишається без роботи з того моменту, як його звільнили з Роми на початку сезону-2024/25.
У травні форвард "джаллороссі" та збірної України Артем Довбик зізнався, що він вирішив приєднатися до римського клубу саме через фактор Де Россі.