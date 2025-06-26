Два італійські клуби хочуть призначити колишнього тренера Довбика

Колишній тренер Артема Довбика у Ромі Даніеле Де Россі став ціллю кількох італійських клубів.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, Монца та Сампдорія змагаються за можливість домовитися з 41-річним італійцем про співпрацю.

Повідомляється, що минулими днями представники генуезького клубу вже зустрілися з фахівцем. "Біло-червоні" у свою чергу будуть готові увімкнутися до боротьби за тренера, якщо клуб буде проданий американському фонду.

#Monza and #Sampdoria are interested in Daniele #DeRossi for the coach role. #Samp have already met him in the last days; while Monza - if there is the closing with the american fund (Baldissoni and Burdisso loves DDR) - are ready to join the race for the young coach. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 26, 2025

Зазначимо, що обидва колективи гратимуть в Серії Б наступного сезону: Монца вилетіла із Серії А, а Сампдорія зберегла свою прописку в другому італійському дивізіоні, обігравши Салернітану у двоматчевому протистоянні.

Нагадаємо, що Даніеле Де Россі залишається без роботи з того моменту, як його звільнили з Роми на початку сезону-2024/25.

У травні форвард "джаллороссі" та збірної України Артем Довбик зізнався, що він вирішив приєднатися до римського клубу саме через фактор Де Россі.