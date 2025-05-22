Довбик розповів, чому обрав Рому

Український нападник Роми Артем Довбик зізнався, що минулого літа обрав "Вовків" лише завдяки Даніеле Де Россі, який тоді був головним тренером команди.

Слова 27-річного форварда наводить YouTube-канал Ігоря Циганика.

"Я зробив свій вибір тільки заради Де Россі, тому що в мене був дуже позитивний вайб у спілкуванні з ним. Він мені показав, як він хоче, щоб команда грала, як він бачив мене в команді. В принципі, я розумів, що в тому футболі, у який він хоче грати, мені буде комфортно.

Але після чотирьох турів його знімають. Та вся ситуація всередині клубу, коли не розумієш, хто там. Хтось на когось наговорює: кажуть, що команда проти Де Россі, хтось каже, що команда за Де Россі. І це було рішення, я вважаю, неправильним, тому що команда набиралась і трансфери робилися під одного тренера", – заявив українець.