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Довбик розповів, чому обрав Рому

Олег Дідух — 22 травня 2025, 15:08
Довбик розповів, чому обрав Рому
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник Роми Артем Довбик зізнався, що минулого літа обрав "Вовків" лише завдяки Даніеле Де Россі, який тоді був головним тренером команди.

Слова 27-річного форварда наводить YouTube-канал Ігоря Циганика.

"Я зробив свій вибір тільки заради Де Россі, тому що в мене був дуже позитивний вайб у спілкуванні з ним. Він мені показав, як він хоче, щоб команда грала, як він бачив мене в команді. В принципі, я розумів, що в тому футболі, у який він хоче грати, мені буде комфортно.

Але після чотирьох турів його знімають. Та вся ситуація всередині клубу, коли не розумієш, хто там. Хтось на когось наговорює: кажуть, що команда проти Де Россі, хтось каже, що команда за Де Россі. І це було рішення, я вважаю, неправильним, тому що команда набиралась і трансфери робилися під одного тренера", – заявив українець.

Минулого літа Довбик перейшов у Рому із Жирони за 30,5 мільйони євро. У поточному сезоні на рахунку українця 17 голів і 4 асисти в 45 матчах у всіх турнірах.

Раніше форвард порівняв Серію А з Ла Лігою.

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