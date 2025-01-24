Колишній гравець і головний тренер Роми Даніеле Де Россі став власником футбольного клубу Остіямаре, в якому 41-річний італієць розпочинав свій шлях у великому футболі.

Про це повідомив сам Де Россі на своїй сторінці в Instagram.

"Я радий оголосити про те, що став власником клубу Остіямаре. Моєю метою є побудова солідного, прозорого та інноваційного клубу. Ми хочемо зробити цей клуб місцем, яке об’єднує людей і наближає сім’ї до своєї рідної території, щоб люди гордилися представляти Остію на полі та за його межами. Сьогодні розпочинається нова глава. Разом ми можем написати історію, якою гордитимемося", – написав Де Россі.

Він займався футболом у академії Остіямаре до 2000 року, після чого перебрався в структуру Роми, в якій провів майже всю свою професійну кар’єру. Наразі Остіямаре виступає в Серії D – четвертому дивізіоні італійського футболу.

Нагадаємо, Де Россі звільнили з посади головного тренера Роми у вересні минулого року.