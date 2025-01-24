Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Де Россі став власником футбольного клубу

Олег Дідух — 24 січня 2025, 15:38
Де Россі став власником футбольного клубу
Даніеле Де Россі
ФК Рома

Колишній гравець і головний тренер Роми Даніеле Де Россі став власником футбольного клубу Остіямаре, в якому 41-річний італієць розпочинав свій шлях у великому футболі.

Про це повідомив сам Де Россі на своїй сторінці в Instagram.

"Я радий оголосити про те, що став власником клубу Остіямаре. Моєю метою є побудова солідного, прозорого та інноваційного клубу. Ми хочемо зробити цей клуб місцем, яке об’єднує людей і наближає сім’ї до своєї рідної території, щоб люди гордилися представляти Остію на полі та за його межами.

Сьогодні розпочинається нова глава. Разом ми можем написати історію, якою гордитимемося", – написав Де Россі.

Він займався футболом у академії Остіямаре до 2000 року, після чого перебрався в структуру Роми, в якій провів майже всю свою професійну кар’єру. Наразі Остіямаре виступає в Серії D – четвертому дивізіоні італійського футболу.

Нагадаємо, Де Россі звільнили з посади головного тренера Роми у вересні минулого року.

Де Россі

Де Россі

Ексгенеральна директорка Роми Сулуку перейшла до клубу АПЛ
Головний тренер Роми отримав останній шанс на реабілітацію – інсайдер
Де Россі може повернутися в Рому в парі з легендарним тренером
Рома після розгромної поразки від Фіорентини може повернути Де Россі
Де Россі може знову очолити Рому

Останні новини