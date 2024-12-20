Екстренер Довбика може очолити клуб АПЛ

Колишній тренер Роми Іван Юрич близький до призначення у Саутгемптон.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🔴⚪️ Ivan Jurić, in England today in order to sign his contract valid until June 2026 as new Southampton head coach.



Jurić will also have a two-year option included into his contract at Saints FC. pic.twitter.com/J5JJNlnT4V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2024

Фахівець підпише контракт до літа 2026 року із можливістю продовження угоди ще на два роки.

Нагадаємо, Юрич очолив римлян 18 вересня, замінивши на посаді головного тренера команди Даніеле Де Россі. Фахівець провів на чолі "вовків" 18 матчів, в яких здобув лише чотири перемоги. 10 листопада хорвата було звільнено.

Саутгемптон залишається без тренера, звільнивши 16 грудня Рассела Мартіна після ганебної поразки від Тоттенгема (0:5).

Після 16 турів "святі" розмістились на останньому місці у турнірній таблиці АПЛ, набравши лише п'ять очок.

Наступний матч Саутгемптон зіграє у неділю, 22 грудня, проти Фулгема. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що Саутгемптон нещодавно вилетів з Кубка ліги, поступившись Ліверпулю.