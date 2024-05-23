Почеттіно може очолити збірну Англії
Колишній тренер Челсі Маурісіо Почеттіно претендує на посаду наставника збірної Англії з футболу.
Про це повідомляє The Telegraph.
Зазначається, що це станеться за умови, якщо Гарет Саутгейт покине національну команду Англії після Євро-2024, і аргентинський спеціаліст не знайде до того моменту нового місця роботи.
Також за інформацією джерела, фахівцем цікавляться Манчестер Юнайтед та саудівський клуб Аль-Іттіхад.
Нагадаємо, напередодні Челсі розірвав контракт з Почеттіно. Пізніше стало відомо, чому керівництво клубу прийняло таке рішення.