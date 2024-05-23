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Почеттіно може очолити збірну Англії

Микола Дендак — 23 травня, 12:52
Почеттіно може очолити збірну Англії

Колишній тренер Челсі Маурісіо Почеттіно претендує на посаду наставника збірної Англії з футболу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що це станеться за умови, якщо Гарет Саутгейт покине національну команду Англії після Євро-2024, і аргентинський спеціаліст не знайде до того моменту нового місця роботи.

Також за інформацією джерела, фахівцем цікавляться Манчестер Юнайтед та саудівський клуб Аль-Іттіхад.

Нагадаємо, напередодні Челсі розірвав контракт з Почеттіно. Пізніше стало відомо, чому керівництво клубу прийняло таке рішення.

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