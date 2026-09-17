Боелі продав свою частку акцій Челсі
Тодд Боелі
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Американські бізнесмени Тодд Боелі та Марк Волтер продали свої частки акцій футбольного клубу Челсі компанії Сlearlake Capital.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Сумарно Боелі та Волтер володіли 26% акцій Челсі. Вартість угоди оцінюється в 1 мільярд фунтів стерлінгів. Сlearlake Capital до цього вже володів 60% акцій Челсі, тепер їхня частка становить 86%.
Водночас із продажем своєї частки акцій, Боелі також покинув посаду голови ради директорів Челсі, яку обіймав з моменту зміни власників клубу в 2022 році. Також Боелі продав Сlearlake Capital свою частку акцій у французькому Страсбургу.
Минулого тижня Челсі продовжив контракт із вінгером збірної Португалії Педру Нету.