Боелі продав свою частку акцій Челсі

Американські бізнесмени Тодд Боелі та Марк Волтер продали свої частки акцій футбольного клубу Челсі компанії Сlearlake Capital.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Сумарно Боелі та Волтер володіли 26% акцій Челсі. Вартість угоди оцінюється в 1 мільярд фунтів стерлінгів. Сlearlake Capital до цього вже володів 60% акцій Челсі, тепер їхня частка становить 86%.

Водночас із продажем своєї частки акцій, Боелі також покинув посаду голови ради директорів Челсі, яку обіймав з моменту зміни власників клубу в 2022 році. Також Боелі продав Сlearlake Capital свою частку акцій у французькому Страсбургу.

Минулого тижня Челсі продовжив контракт із вінгером збірної Португалії Педру Нету.