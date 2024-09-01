Ексгравець Шахтаря став жертвою пограбування
Колишній гравець донецького Шахтаря Давід Нерес став жертвою збройного пограбування.
Про це повідомляє CentreGoals.
Це сталося сьогодні вночі, 1 вересня. Зазначимо, що вінгер Наполі разом із дружиною повертався додому після переможного матчу проти Парми, проте його автомобіль зупинили двоє грабіжників на мотоциклі та погрожуючи зброєю розбили вікна в автомобілі та вкрали у Нереса дорогоцінний годинник, після чого зникли з місця злочину.
27-річний бразилець подав заяву в поліцію, яка зараз проводить розслідування.
Зазначимо, що матч Наполі — Парма завершився мінімальною перемогою господарів, які забили переможний гол на 90+6 хвилині матчу, а Давід віддав асист.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що неапольский клуб підписав Нереса з Бенфіки за 30 мільйонів євро.