Шахтар – ПСЖ українського футболу, або Які клуби домінують на трансферному ринку

Нещодавно Шахтар оформив черговий вартісний трансфер, який на рівні чемпіонату України став третім найдорожчим в історії. Клуб за 17 мільйонів євро підписав 18-річного нападника Кауана Еліаса.

Що цікаво, 15 найбільш дорогих покупок в Україні зробив саме донецький клуб.

Топ-15 найдорожчих трансферів в історії УПЛ

Бернард (Шахтар) – 25 млн євро; Педріньйо (Шахтар) – 18 млн ; Кауан Еліас (Шахтар) – 17 млн ; Тайсон (Шахтар) – 15,24 млн ; Тете (Шахтар) – 15 млн ; Фред (Шахтар) – 15 млн ; Дмитро Чигринський (Шахтар) – 15 млн ; Нері Кастільйо (Шахтар) – 15 млн ; Вілліан (Шахтар) – 14 млн ; Матузалем (Шахтар) – 14 млн ; Марлон Гомес (Шахтар) – 12 млн ; Кевін (Шахтар) – 12 млн ; Давід Нерес (Шахтар) – 12 млн ; Марлон (Шахтар) – 12 млн ; Фернандо (Шахтар) – 11 млн.

Кауан Еліас ФК Шахтар

Справедливості заради, останню 15 сходинку поділяє одразу декілька клубів. Окрім Шахтаря, 11 мільйонів за новачка викладали також Динамо (за Мбокані) та Дніпро (за Жуліано). Але це не скасовує гегемонію "гірників" на трансферному ринку.

І це доволі унікальна ситуація, як для європейського футболу. Чи ні?

УПЛ не відрізняється від Ліги 1

Принаймні за цим показником. Адже у французькому чемпіонаті також 15 найдорожчих трансферів належать лише одному клубу – ПСЖ.

Найдорожчим придбанням французького чемпіонату (мабуть, надовго) є Неймар. 3 серпня 2017 року ПСЖ віддав за нього 222 мільйони євро. Шалені гроші для Барселони, якими вона жахливо розпорядилася (але про це пізніше).

Неймар в ПСЖ Twitter

А на 15 місці, як і в прикладі з українською лігою, одразу декілька трансферів від кількох клубів. По-перше, ПСЖ двічі виклав по 45 мільйонів: за Лукаса Ернандеса та Бредлі Баркола. Але також в останній вагон рейтингу застрибнув ФК Монако, який таку ж суму заплатив за Хамеса Родрігеса.

Також варто зазначити, що в топ, при чому одразу на 4 місце, застрибнув зимовий новачок парижан Хвіча Кварацхелія. За нього ПСЖ заплатив Наполі 70 мільйонів євро.

Не Францією єдиною

Точніше не так. У топ-5 найкращих європейських чемпіонатів лише у Франції ідентична ситуація до України. Але домінація на ринку помітна ще й у Німеччині та… Італії.

І якщо з Бундеслігою все зрозуміло (там Баварія не те, що підкорила, стала частиною Олімпу) то ось Італія – інша справа. Лише за останні 5 сезонів у Серії А було 4 різних переможці. Але 5 найдорожчих трансферів здійснив Ювентус, а в топ-15 списку одразу 9 футболістів "старої синьйори".

Що там в Іспанії та Англії?

В АПЛ за представленістю перше місце поділяють Челсі та Манчестер Юнайтед (по 5 трансферів). Також в топ-15 є переходи в Манчестер Сіті, Арсенал та Ліверпуль. Найбільш зіркова ліга очікувано має найбільшу конкуренцію.

В Ла Лізі також очікувано, що усі місця розподілили трансфери Барселони та мадридських Реала з Атлетико. Тут королівський клуб попереду (як і завжди). У них в топі опинилося одразу 7 переходів. У "матрацників" – 2.

Каталонці ж представлені шістьма гравцями, при чому два з них – найдорожчі (Філіпе Коутінью та Усман Дембеле). Пам’ятаєте 222 мільйони, що отримала Барселона за Неймара? Вони пішли саме на цих двох (при тому довелося ще й доплатити). Як показало життя, це була жахлива інвестиція.

Що там у сусідів?

В польській Екстраклясі жодної домінації. У списку безліч клубів, а 14 місце поділяють одразу 11 (!) гравців. За всіх них був сплачений скромний 1 мільйон євро. Також рівний ринок в Румунії.

А ось решта сусідів, як і Україна, мають домінантну силу на трансферному ринку. Молдовський Шериф, як і Шахтар, заполонив усі 15 позицій місцевого рейтингу. В Угорщині Ференцварош посідає 13 місць з 15 (при чому 11 перших). А в Словаччині братиславський Слован здійснив 11 найдорожчих трансферів з 15.

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Тож, якщо когось цікавило, чи унікальна ситуація в Україні, то ні, скоріше навпаки. Але чи добре це? Навряд…