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Наполі на 40 днів втратив важливого гравця

Олег Дідух — 12 лютого 2025, 21:09
Наполі на 40 днів втратив важливого гравця
Давід Нерес
Getty Images

Вінгер Наполі Давід Нерес пропустить 40 днів через м’язову травму стегна.

Про це повідомляє Tuttosport.

Травму 27-річний бразилець отримав минулої неділі (9 лютого) в матчі 24 туру Серії А проти Удінезе, який завершився внічию 1:1.

Це означає, що Нерес пропустить, зокрема, ключовий матч Серії А проти Інтера. Він відбудеться 2 березня а рамках 27 туру чемпіонату. Наразі Наполі лідирує в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи чинного чемпіона всього на одне очко.

На рахунку Нереса 3 голи та 8 асистів у 24 матчах за Наполі в поточному сезоні. У 2022 році 27-річний бразилець перейшов із Аякса в донецький Шахтар, проте так і не провів за український клуб жодного офіційного матчу через початку повномасштабної війни проти Росії.

Наполі Давід Нерес

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