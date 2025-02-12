Наполі на 40 днів втратив важливого гравця

Вінгер Наполі Давід Нерес пропустить 40 днів через м’язову травму стегна.

Про це повідомляє Tuttosport.

Травму 27-річний бразилець отримав минулої неділі (9 лютого) в матчі 24 туру Серії А проти Удінезе, який завершився внічию 1:1.

Це означає, що Нерес пропустить, зокрема, ключовий матч Серії А проти Інтера. Він відбудеться 2 березня а рамках 27 туру чемпіонату. Наразі Наполі лідирує в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи чинного чемпіона всього на одне очко.

На рахунку Нереса 3 голи та 8 асистів у 24 матчах за Наполі в поточному сезоні. У 2022 році 27-річний бразилець перейшов із Аякса в донецький Шахтар, проте так і не провів за український клуб жодного офіційного матчу через початку повномасштабної війни проти Росії.