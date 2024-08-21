Підгон для Конте: Наполі підписав зіркового ексгравця Шахтаря

Бразильський вінгер Давід Нерес перейшов із Бенфіки в Наполі.

Про це "партенопеї" повідомили на власному сайті.

У Бенфіці Нерес провів останні два з половиною сезони. У 83 матчах за "орлів" Давід забив 17 голів та віддав 26 асистів. Більшу частину минулої кампанії бразилець пропустив через серйозну травму коліна.

Взимку 2022 року Нерес перейшов із Аякса в Шахтар, але через повномасштабне вторгнення так і не встиг провести за "гірників" жодного офіційного матчу. Влітку минулого року вінгера намагався придбати пітєрскій Зєніт, але Давід не захотів переходити в клуб із країни-терористки.

Підписання Нереса має стати полегшенням для Антоніо Конте, який ще до початку сезону почав критикувати керівництво Наполі за кволу роботу на трансферному ринку. Нагадаємо, в 1 турі Серії А "партенопеї" розгромно поступилися Вероні.