Мертвого доведуть: гравці збірної Бразилії "отримали на горіхи" від Едерсона після тролінгу

Тренування у збірній Бразилії проходять дуже весело через запальний дух місцевих футболістів, проте інколи вони сильно перегинають палку.

Рішарлісон та Давід Нерес вирішили перевірити нерви Едерсона на міцність, ставши за ворота та критикуючи голкіпера після кожного пропущеного голу.

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Гравець Манчестер Сіті зробив їм декілька зауважень, проте хлопці не перестали тролити свого партнера, за що потім поплатилися.

Одразу після завершення занять Едерсон побіг за своїми кривдниками у роздягальню, куди і чкурнули футболісти у надії врятуватися.

Нагадаємо, 14 листопада Бразилія зіграє проти Венесуели, а 20 – з Уругваєм у межах кваліфікації на чемпіонат світу.

Після 10 турів "селесао" займають 4 сходинку, набравши 16 балів.