Вінгер Наполі: Я був готовий грати за Шахтар, але війна все перервала

Вінгер Наполі Давід Нерес пригадав свій короткостроковий етап кар'єри в донецькому Шахтарі, за який він так і не встиг дебютувати в офінійному матчі.

Про це 28-річний бразилець поговорив в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Гірники" придбали футболіста у Аякса в січні 2022 року за 12 мільйонів євро. Проте через повномасштабне вторгнення Росії на територію України футбольний сезон УПЛ достроково завершився. А вже влітку того ж року Нереса продали Бенфіці за 15,3 мільйона.

"Коли я прийшов у Шахтар, я почувався чудово, був готовий і добре тренувався з Роберто Де Дзербі (тодішній тренер Шахтаря). Однак потім війна все перервала, і був довгий період без матчів. Я повернувся до Бразилії. Спочатку здавалося, що я майже пішов з футболу, перший місяць мені було весело, але потім я почав нудьгувати. Я ніби зупинив кар'єру, поки не прийшла Бенфіка, це здавалося вічністю", – сказав Нерес.

Минулого літа Давід Нерес перебрався до Наполі, який заплатив за нього 28 мільйонів. У своєму дебютному сезоні за партенопейців вінгер відзначився 3 голами та 8 асистами у 24 матчах.

Раніше стало відомо, що багаторічний захисник Шахтаря може відновити кар'єру у складі Чорноморця.