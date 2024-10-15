Воробей: Калюжного рано порівнювати з Гаттузо, але такі гравці потрібні збірній

Колишній нападник донецького Шахтаря Андрій Воробей вважає, що такі футболісти, як Іван Калюжний, потрібні збірній України.

Його слова передає Sport.ua.

"Калюжному після цих двох поєдинків наспівали дифірамби. Я не хочу лестити, але якби таким як Калюжний дали шанс, то думаю, що в матчі з чехами вони це поле просто переорали б. Так, у нього немає такої майстерності, як у Мудрика чи Шапаренка. Але Калюжний свою справу робить. Він робить те, що вміє.

І в матчі з чехами, вийшовши на заміну на 64 хвилині, він нічого не зіпсував, а навпаки десь допоміг додати збірній. Він був там, де йому потрібно було знаходитися. Десь правильно ногу підставив, десь виграв боротьбу. Його спортивну агресивність навіть по телевізору було видно.

Якби такі футболісти були у нас на полі, ми явно виграли б у чехів у цій зустрічі, а також у перших двох турах. Калюжний своїм шансом скористався. Він молодець! У цих двох іграх він добре себе проявив. Його ще рано порівнювати з Гаттузо, але ж команді такі гравці потрібні. Такі футболісти, які виходять на поле та лякають суперників. Бо ми якось без емоцій грали", – сказав Воробей.