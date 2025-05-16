Ярмоленко наздогнав Реброва за кількістю забитих голів у Кубку України

Гол вінгера Динамо Андрія Ярмоленка у фінальному матчі Кубку України проти Шахтаря став для нього вже 20-м в турнірі.

За цим показником він наздогнав Сергія Реброва, інформує пресслужба УПЛ.

Ярмоленко свої кубкові матчі провів у складі Десни та Динамо, а забивав голи лише у складі динамівців. Лік своїх кубових голів він відкрив 13 вересня 2008 року в гостьовому матчі 1/16 фіналу з ОЛКОМ (Мелітополь, 5:0).

Ярмоленко став лише 6-м гравцем, який підкорив цей голеадорський рубіж, випередивши на один гол Андрія Покладка і наздогнавши Сергія Реброва.

Реєстр найкращих кубкових бомбардирів багато років очолює Андрій Воробей – 25 голів.

Раніше стало відомо, що голкіпер Олександрії Георгій Єрмаков став найкращим воротарем за кількістю "сухих" матчів у поточному сезоні Української Прем'єр-ліги.