Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ярмоленко наздогнав Реброва за кількістю забитих голів у Кубку України

Олексій Мурзак — 16 травня 2025, 20:19
Ярмоленко наздогнав Реброва за кількістю забитих голів у Кубку України
ФК Динамо Київ

Гол вінгера Динамо Андрія Ярмоленка у фінальному матчі Кубку України проти Шахтаря став для нього вже 20-м в турнірі.

За цим показником він наздогнав Сергія Реброва, інформує пресслужба УПЛ.

Ярмоленко свої кубкові матчі провів у складі Десни та Динамо, а забивав голи лише у складі динамівців. Лік своїх кубових голів він відкрив 13 вересня 2008 року в гостьовому матчі 1/16 фіналу з ОЛКОМ (Мелітополь, 5:0).

Ярмоленко став лише 6-м гравцем, який підкорив цей голеадорський рубіж, випередивши на один гол Андрія Покладка і наздогнавши Сергія Реброва.

Реєстр найкращих кубкових бомбардирів багато років очолює Андрій Воробей – 25 голів.

Раніше стало відомо, що голкіпер Олександрії Георгій Єрмаков став найкращим воротарем за кількістю "сухих" матчів у поточному сезоні Української Прем'єр-ліги.

Воробей Сергій Ребров Андрій Ярмоленко Кубок України з футболу

Воробей

Цей компонент йому потрібно покращити: Воробей – про гру Довбика
Не Судаковим єдиним: легенда Шахтаря назвав двох гравців, які видали топовий матч проти Янг Бойз
Воробей: Українські клуби дуже слабкі в Європі
Воробей: Мені здається, що Шахтар домінуватиме у Класичному
Воробей: Шахтар почав грати після відбитого пенальті

Останні новини