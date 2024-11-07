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Не Судаковим єдиним: легенда Шахтаря назвав двох гравців, які видали топовий матч проти Янг Бойз

Ігор Чернявський — 7 листопада 2024, 19:33
Не Судаковим єдиним: легенда Шахтаря назвав двох гравців, які видали топовий матч проти Янг Бойз

Колишній нападник Шахтаря Андрій Воробей вважає, що Георгій Судаков та Валерій Бондар були найкращими гравцями "гірників" у матчі з Янг Бойз.

Про це він сказав у інтерв’ю Sport.ua.

"Якщо загалом взяти матч, я б виділив двох футболістів Шахтаря, які зіграли матч на топовому рівні. Це Бондар та Судаков! Георгій, звісно, ​​своїми діями протягом усього матчу вирізнявся. Так, він забив м'яч і зробив асист. Це супер! Але, окрім цього, Судаков мав ще якусь впевненість. Він дуже багато атак розпочинав та розвивав.

Так, були помилки у деяких моментах, не без цього. Але все одно дуже багато атак розпочиналося від Судакова. Також Георгій встигав і в обороні відпрацьовувати. Він дуже попрацював на команду. Було видно, що це топгравець! За рахунок Судакова ми у Янг Бойз і виграли!" – сказав Воробей.

Найкращим гравцем за версію УЄФА очікувано став Судаков. Статистичні портали поставили високі оцінки Олександру Зубкову та Педрінью.

Воробей Янг Бойз Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

Воробей

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