Цей компонент йому потрібно покращити: Воробей – про гру Довбика

Колишній нападник Шахтаря та збірної України Андрій Воробей назвав, який аспект гри потрібно покращити форварду Роми Артему Довбика.

Цитує гравця Sport.ua.

"Я вважаю, що Довбик заслужено отримав нагороду найкращому гравцю місяця у Серії А. Гольове чуття в Артема є. Можливо, від нього вимагають більше роботи, як від нападника, навіть більше боротися руками.

Я читав інтерв'ю тренера, який каже, що в Італії борються, 30-40 відсотків – це боротьба руками. Тож десь у цьому компоненті йому треба додати.

Але гольове чуття у Довбика є! І це тішить. Тішить, що наші запалюють у таких топових клубах Європи! Чому ні? Я думаю, він заслужено отримав цю нагороду! Адже багато матчів виграли з мінімальною перевагою саме тому, що Довбик забив переможні м'ячі! Це показово!", – розповів Воробей.