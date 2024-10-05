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Легенда Роми оцінив прогрес Довбика у команді

Андрій Яросименко — 5 жовтня, 13:12
Легенда Роми оцінив прогрес Довбика у команді
Артем Довбик
Getty images

Колишній нападник італійської Роми Роберто Пруццо вважає, що український нападник "вовків" Артем Довбик чудово прогресує у команді.

Його слова передає Tuttomercatoweb.

"Довбик демонструє значний прогрес, хоча спочатку його рівень був досить низьким. Зараз він адаптується. Наразі Артем єдиний із новачків Роми, хто дає позитивні сигнали", – сказав Пруццо.

Зазначимо, у сезоні-2024/25 Довбик провів 8 матчів на клубному рівні, відзначившись трьома голами та асистом. Напередодні українець забив за "вовків" свій дебютний гол у Лізі Європи.

Варто додати, що трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.

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