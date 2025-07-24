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Зірка Ньюкасла пропустить передсезонний тур Сінгапуром

Володимир Максименко — 24 липня 2025, 11:36
Зірка Ньюкасла пропустить передсезонний тур Сінгапуром
Александер Ісак
IMAGO

Головна зірка та актив Ньюкасла Александер Ісак пропустить передсезонне турне Сінгапуром.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Джерела в клубі зазначають, що це пов'язано з травмою стегна, хоча попередні сканування не виявили жодних проблем зі здоров'ям у футболіста.

Нагадаємо, нещодавно серйозну спробу підписати Ісака зробив Ліверпуль, проте Ньюкасл пропозицію чемпіонів Англії відхилив. Після цього 25-річний швед став трансферною метою Аль-Хіляля з Саудівської Аравії.

Ісак перейшов до Ньюкасла влітку 2022 року з Реал Сосьєдада за 70 млн євро. У минулому сезоні він відзначився 27 голами та 6 асистами в 42 матчах за клуб. Зараз трансферна вартість 25-річного шведа оцінюється в 120 мільйонів. 

Раніше про посилений інтерес до форварда прокоментував головний тренер "сорок" Едді Гау.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ньюкасл Александер Ісак

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