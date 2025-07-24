Зірка Ньюкасла пропустить передсезонний тур Сінгапуром

Головна зірка та актив Ньюкасла Александер Ісак пропустить передсезонне турне Сінгапуром.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Джерела в клубі зазначають, що це пов'язано з травмою стегна, хоча попередні сканування не виявили жодних проблем зі здоров'ям у футболіста.

🚨 Alexander Isak has not travelled with Newcastle for their pre-season tour to Singapore.



Newcastle sources insist it’s down to a thigh issue, despite a precautionary scan coming back clear. pic.twitter.com/QR8gdrZbqj — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 24, 2025

Нагадаємо, нещодавно серйозну спробу підписати Ісака зробив Ліверпуль, проте Ньюкасл пропозицію чемпіонів Англії відхилив. Після цього 25-річний швед став трансферною метою Аль-Хіляля з Саудівської Аравії.

Ісак перейшов до Ньюкасла влітку 2022 року з Реал Сосьєдада за 70 млн євро. У минулому сезоні він відзначився 27 голами та 6 асистами в 42 матчах за клуб. Зараз трансферна вартість 25-річного шведа оцінюється в 120 мільйонів.

Раніше про посилений інтерес до форварда прокоментував головний тренер "сорок" Едді Гау.