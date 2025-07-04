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Ексгравець Манчестер Юнайтед та Реала стане помічником Артети в Арсеналі

Володимир Максименко — 4 липня 2025, 07:46
Ексгравець Манчестер Юнайтед та Реала стане помічником Артети в Арсеналі
Мікель Артета
УЄФА

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед, Реала та збірної Аргентини Габріель Хайнце стане помічником Мікеля Артети в Арсеналі.

Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.

47-річний фахівець має замінити Карлоса Куесту, який нещодавно очолив Парму. Зазначимо, що Хайнце та Артета грали разом у складі ПСЖ у сезоні-2001/2002.

Після завершення кар'єри у 2014 році Хайнце працював у Атланті Юнайтед з МЛС та аргентинських Ньюеллс Олд Бойз, Велесі та Архентінос Хуніорс.

На рахунку колишнього флангового захисника 73 матчі у складі збірної Аргентини, в яких він забив три голи.

Раніше Арсенал оголосив про трансфер голкіпера Челсі Аррісабалаги.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Мікель Артета

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