Ексгравець Манчестер Юнайтед та Реала стане помічником Артети в Арсеналі

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед, Реала та збірної Аргентини Габріель Хайнце стане помічником Мікеля Артети в Арсеналі.

Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.

47-річний фахівець має замінити Карлоса Куесту, який нещодавно очолив Парму. Зазначимо, що Хайнце та Артета грали разом у складі ПСЖ у сезоні-2001/2002.

🚨 EXCL: Gabriel Heinze joining Arsenal as part of coaching staff. Former Argentina international defender being added to group after Carlos Cuesta became Parma head coach. 47yo played alongside #AFC boss Mikel Arteta at #PSG. W/ @gunnerblog @TheAthleticFC https://t.co/LmHOGZUVRX — David Ornstein (@David_Ornstein) July 3, 2025

Після завершення кар'єри у 2014 році Хайнце працював у Атланті Юнайтед з МЛС та аргентинських Ньюеллс Олд Бойз, Велесі та Архентінос Хуніорс.

На рахунку колишнього флангового захисника 73 матчі у складі збірної Аргентини, в яких він забив три голи.

Раніше Арсенал оголосив про трансфер голкіпера Челсі Аррісабалаги.