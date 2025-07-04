Ексгравець Манчестер Юнайтед та Реала стане помічником Артети в Арсеналі
Мікель Артета
УЄФА
Колишній футболіст Манчестер Юнайтед, Реала та збірної Аргентини Габріель Хайнце стане помічником Мікеля Артети в Арсеналі.
Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.
47-річний фахівець має замінити Карлоса Куесту, який нещодавно очолив Парму. Зазначимо, що Хайнце та Артета грали разом у складі ПСЖ у сезоні-2001/2002.
Після завершення кар'єри у 2014 році Хайнце працював у Атланті Юнайтед з МЛС та аргентинських Ньюеллс Олд Бойз, Велесі та Архентінос Хуніорс.
На рахунку колишнього флангового захисника 73 матчі у складі збірної Аргентини, в яких він забив три голи.
Раніше Арсенал оголосив про трансфер голкіпера Челсі Аррісабалаги.