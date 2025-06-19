29-річний помічник Артети очолив Парму

Парма призначила 29-річного Карлоса Куесту новим головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Іспанець підписав угоду до 30 червня 2027 року, в якій передбачена можливість продовження співпраці ще на 1 рік. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Свої обов'язки фахівець розпочне виконувати з 1 липня 2025 року. До цього 29-річний іспанець входить до штабу Мікеля Артети з серпня 2020 року. До цього Куеста працював асистентом у юнацьких командах Ювентуса та Атлетико Мадрид.

Минулий сезон Парма завершила на 16 місці у турнірній таблиці, набравши 36 очок.

Раніше повідомлялося, що Парму може очолити колишній тренер Роми Даніеле Де Россі.