Чорноморцю загрожує новий трансферний бан – джерело

Одеський Чорноморець може отримати новий трансферний бан через несплату боргу Оресту Кузику.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Палата з вирішення спорів УАФ визнала правомірність претензій ексфутболіста "моряків" щодо невиплати коштів, тож клуб може потрапити під нові санкції.

Зазначимо, що взимку на Чорноморець вже мав трансферний бан через заборгованість перед Лукою Гучеком. Тоді одесити змогли розв'язати свої проблеми.

Відомо, що окрім Кузика, претензії до клубу мають також Зігі Бадібанга та Самсон Ієде. Загальна сума боргів – 100 000 доларів.

Орест Кузик виступав у складі Чорноморця з 2022 по 2024 рік, перейшовши тоді до львівських Карпат.

Окрім цього, з'явилась інформація, що Олександр Грановський відвідав тренувальну базу "моряків" у Совіньйоні та пообіцяв закрити усі борги перед футболістами за 2025 рік.

Раніше повідомлялось, що рівненський Верес зміг уникнути трансферного бану.