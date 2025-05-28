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Найболючіший момент в карʼєрі: Кузик – про непотрапляння у єврокубки

Олександр Булава — 28 травня 2025, 17:18
Найболючіший момент в карʼєрі: Кузик – про непотрапляння у єврокубки
Денис Кузик
ФК Кривбас

Півзахисник Кривбаса Денис Кузик розчарований нічиєю з Поліссям (1:1) в останньому турі чемпіонату України, яка залишила клуб без єврокубків.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Ми мали хороший шанс вийти до єврокубків, але ним не скористались – зіграли 1:1. Настрою, чесно кажучи, через це немає, тому ніяких вражень. Мли моменти, забили гол, грали у свій футбол, домінували. В другому таймі пропустили мʼяч, а потім не змогли дотиснути суперника. Так, ми знали, що Зоря виграє, тим паче розуміли, що треба йти вперед та забивати.

Найболючіший момент у моїй карʼєрі. Дуже тяжко, адже був реальний шанс потрапити до єврокубків. На жаль, в цьому році це у нас не вийшло", – розповів Кузик.

Раніше головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб у відкритому листі пояснив, чому вирішив залишити команду. На його місце ЗМІ вже сватають екснаставника Полісся Імада Ашура.

Кривбас Кузик Чемпіонат України, УПЛ

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