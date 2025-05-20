У складі лише один чемпіон: УПЛ оголосила символічну збірну 29 туру
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ
Експерти Української Прем'єр-ліги визначили найкращого гравця, тренера та символічну збірну 29 туру.
Про це повідомила пресслужба змагання.
Так, до 11-ки найкращих потрапив лише один представник новоспечених чемпіонів України – Андрій Ярмоленко, який завдяки голу Чорноморцю став рекордсменом Динамо.
Найкращим тренером 29 туру визнано Руслана Костишина, Колос якого сенсаційно переграв Карпати.
Серед гравців кращим став Теді Цара, який оформив хеттрик у ворота Вереса.
Символічна збірна 29 туру УПЛ
Раніше головний тренер одного з клубів чемпіонату України підтвердив борги по зарплаті, які сягають десяти місяців.