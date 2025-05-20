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У складі лише один чемпіон: УПЛ оголосила символічну збірну 29 туру

Володимир Максименко — 20 травня 2025, 12:32
У складі лише один чемпіон: УПЛ оголосила символічну збірну 29 туру
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ

Експерти Української Прем'єр-ліги визначили найкращого гравця, тренера та символічну збірну 29 туру.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Так, до 11-ки найкращих потрапив лише один представник новоспечених чемпіонів України – Андрій Ярмоленко, який завдяки голу Чорноморцю став рекордсменом Динамо.

Найкращим тренером 29 туру визнано Руслана Костишина, Колос якого сенсаційно переграв Карпати.

Серед гравців кращим став Теді Цара, який оформив хеттрик у ворота Вереса.

Символічна збірна 29 туру УПЛ

Раніше головний тренер одного з клубів чемпіонату України підтвердив борги по зарплаті, які сягають десяти місяців.

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