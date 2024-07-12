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Ексгравець Миная зацікавив клуб УПЛ

Микола Дендак — 12 липня, 14:36
Ексгравець Миная зацікавив клуб УПЛ

30-річний півзахисник Сергій Петько, який минулий сезон провів у Минаї, перебуває на перегляді в Інгульці.

Про це повідомляє Український футбол.

Зазначається, що наразі невідомо, чи підпишуть сторони контракт. В сезоні-2023/24 Петько зіграв 19 матчів та забив 1 м'яч. Transfermarkt оцінює футболіста у 300 тисяч євро. Наразі він перебуває у статусі вільного агента.

Нагадаємо, в наступному сезоні Інгулець гратиме в Українській Прем'єр-лізі. Нещодавно в петровському клубі була заплутана ситуація навколо посади головного тренера, але в підсумку команду очолив екснаставник Миная Василь Кобін.

Зазначимо, що в міжсезоння клуб з Петрового зіграв два спаринги поступився Динамо (0:4) та обіграв Чорноморець (2:1).

Інгулець Минай Чемпіонат України, УПЛ Сергій Петько

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