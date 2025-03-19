Першолігова Вікторія може підписати Петька: його раніше вигнали з Інгульця

Колишній півзахисник Інгульця з Петрового Сергій Петько близький до переходу в клуб Першої ліги України. Його може підписати сумська Вікторія.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Зазначається, що 31-річний футболіст знаходиться у розташуванні команди та брав участь у спарингах, де встиг відзначитись голом. Перемовини перебувають на фінальній стадії.

У поточному сезоні Петько провів 5 матчів, результативними діями не відзначався. Сергій був одним з тих футболістів, яких Василь Кобін та Олександр Поворознюк відправили до складу U-19.

Раніше колишній гравець Інгульця Олександр Козак заявив, що президент клубу Поворознюк погрожував іншому футболісту відправкою до ТЦК.