Інгулець оголосив про підписання Петька

30-річний український півзахисник Сергій Петько став гравцем петровського Інгульця.

Про це повідомила пресслужба клубу із Кіровоградщини.

Петько є вихованцем харківського футболу. У 2013 році підписав свій перший професійний контракт з одеським Чорноморцем. Окрім "моряків", виступав у Вересі, Волині та Минаї (останній клуб). У минулому сезоні відіграв 19 матчів за закарпатців на рівні Українській Прем'єр-лізі, забив один м'яч та віддав одну результативну передачу.

Напередодні Інгулець оголосив про підписання молодого голкіпера луганської Зорі.

Нагадаємо, наступного сезону клуб Олександра Поворознюка зіграє в УПЛ. Після завершення сезону в петровському клубі була заплутана ситуація навколо посади головного тренера, але в підсумку команду очолив екснаставник Миная Василь Кобін.