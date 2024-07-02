Динамо розгромило Інгулець у товариському матчі

Динамо розгромно перемогло Інгулець у товариському матчі.

Гра завершилася з рахунком 4:0. Поєдинок проходив на на полі клубної навчально-тренувальної бази у Кончі-Заспі.

Контрольний матч

2 липня

Динамо — Інгулець 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 — Брагару 39, 2:0 — Пашко 46, 3:0 — Лонвейк 56, 4:0 — Попов

У складі «Динамо» на поле виходили: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Сирота, Дячук, Біловар, Попов, Михавко, Караваєв, Малиш, Вівчаренко, Дубінчак, Андрієвський, Шепелєв, Буяльський, Царенко, Волошин, Кабаєв, Брагару, Пашко, Піхальонок, Лонвейк, Горбач, Пономаренко, Супряга.

Нагадаємо, наступного сезону Інгулець зіграє в УПЛ. Після завершення сезону в петровському клубі була заплутана ситуація навколо посади головного тренера, але в підсумку команду очолив екснаставник Миная Василь Кобін.