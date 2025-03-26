Булеца: Я прийшов у Олександрію заради тренера

Колишній півзахисник Динамо Сергій Булеца розповів, що перейшов у Олександрію заради головного тренера цієї команди Руслана Ротаня.

Його слова передає Український футбол.

" Надійшла конкретна пропозиція, яка мене влаштувала. Хороший клуб з хорошим тренером. З Ротанем працював ще в молодіжці. Добре, що все вийшло. Я сюди прийшов заради тренера і написати історію для клубу та міста ", – сказав Булеца.

Нагадаємо, сторони підписали угоду 12 березня 2025 року. Контракт гравця розрахований до 31 травня 2027-го. За даними порталу Transfermarkt сума переходу склала 500 тисяч євро.

Зауважимо, що з липня 2024 року по березень 2025-го Булеца виступав у оренді за Лехію Гданськ, за яку відіграв усього 173 хвилини за 8 поєдинків у нинішньому сезоні.

Раніше вихованець Динамо також захищав кольори Заглембе, Дніпра-1 та Зорі, у якій провів свої найкращі роки кар'єри на даний час.