Олександрія оголосила про підписання півзахисника Динамо

Олександрія досягла угоди з київським Динамо про підписання півзахисника Сергія Булеци.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

Контракт гравця розрахований до 31 травня 2027 року. За даними порталу Transfermarkt сума переходу склала 500 тисяч євро.

Зауважимо, що з липня 2024 року по березень 2025-го Булеца виступав у оренді за Лехію Гданськ, за яку відіграв усього 173 хвилини за 8 поєдинків у нинішньому сезоні.

Раніше вихованець Динамо також захищав кольори Заглембе, Дніпра-1 та Зорі, у якій провів свої найкращі роки кар'єри на даний час.

Нагадаємо, що Олександрія здобула розгромну перемогу над Оболонню в Українській Прем'єр-лізі та наблизилася до Динамо в турнірній таблиці. Кияни несподівано втратили очки в грі із Зорею.