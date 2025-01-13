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Півзахисник Динамо достроково розірвав орендну угоду з європейським клубом

Олексій Мурзак — 13 січня 2025, 17:22
Півзахисник Динамо достроково розірвав орендну угоду з європейським клубом
Сергій Булеца
ФК Динамо Київ

Український півзахисник Динамо Сергій Булеца, який провів першу частину сезону в гданській Лехії, залишив польський клуб.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

За інформацією джерела, 25-річний футболіст вже попрощався з польською командою, попри те, що його орендна угода діяла до кінця сезону.

Булеца – вихованець Динамо. Виступав в оренді за СК Дніпро-1, Зорю і Заглембе. В Лехії грав з липня 2024 року.

У поточному сезоні він зіграв лише у 8 матчах, результативними діями не відзначася.

Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 600 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що ще один український вінгер Лехії Максим Хлань може стати гравцем краківської Вечисти.

Динамо Київ Лехія Сергій Булеца

Сергій Булеца

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