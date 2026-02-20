Бразилець Шахтаря – про виступи в Україні: Ми живемо у страху

Бразильський легіонер донецького Шахтаря Егіналду висловився про виступи в Україні під час війни проти Росії.

Його цитує Fotomac.

21-річний лівий вінгер "гірників" розповів, наскільки непросто грати під час війни, коли поруч немає рідних, а лише одноклубники по команді.

Такою футболіст зазначив, що вони живуть у постійному страху та з думкою, що війна може ще більше загостритись.

"Це дуже непросто, тому що ми постійно про це говоримо, адже йде війна. Наші сім'ї – не з нами. Ми проводимо час лише з партнерами по команді. Ми живемо в готелі і постійно боїмося, що може статися щось гірше, що війна може знову загостритися. Загалом ми живемо у страху. Країна охоплена війною, і все стає ще складнішим. Ти втрачаєш сім'ю, дітей, подруг, матерів... Ти втрачаєш можливість бути поряд з коханими людьми. Це завжди дуже тяжко", – заявив Егіналду.

Водночас бразилець запевнив, що Шахтар всіляко підтримує легіонерів, які можуть зосередитись виключно на своїх виступах.

Егіналду виступає за гірників" літа 2023-го, провівши у футболці донеччан вже 73 матчі (15 голів і 12 асистів). Разом із Шахтарем став чемпіоном України (2023/24), а також двічі підіймав над головою Кубок країни (2023/24 та 2024/25).

Контракт бразильця з донецьким клубом розрахований до кінця червня 2028-го.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення донеччан втратили майже усіх своїх легіонерів, які скористались правилом УЄФА. Через певний час "гірники" знову поповнювали свою команду іноземними футболістами.

Шахтар розпочинає другу частину сезону УПЛ-202526 на другій позиції турнірної таблиці, маючи у своєму активі 35 балів. У неділю, 22 лютого, підопічні Арди Турана зіграють проти львівських Карпат. Початок зустрічі – о 15:30.

Раніше повідомлялось, що Кудрівка орендувала центрального захисника донеччан Мар'яна Фарину.