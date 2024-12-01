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Гарні новини з лікарні: хавбек Фіорентини прийшов до тями та самостійно дихає

Олексій Погорелов — 1 грудня 2024, 20:26
Гарні новини з лікарні: хавбек Фіорентини прийшов до тями та самостійно дихає
Едоардо Бове
Фіорентина

Півзахисник Фіорентини Едоардо Бове прийшов до тями у лікарні, самостійно дихає та залишається під пильним наглядом лікарів.

Цю інформацію повідомив італійський журналіст Ніколо Скіра.

Нагадаємо, що 22-річний футболіст втратив свідомість у першому таймі матчу Фіорентина – Інтер. Суддя зупинив гру на 21-й хвилині, яка досі не поновилася.

Наразі невідомо, чи дограють матч сьогодні, чи команди продовжать його в інший день.

Перед стартом цієї зустрічі команди знаходяться поряд у турнірній таблиці, маючи по 28 очок. "Нерадзуррі" йдуть третіми, випереджаючи "фіалок" лише за рахунок більшої кількості забитих голів.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами інших поєдинків 14 туру італійської Серії А.

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