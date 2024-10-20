Екснападник Роми: Довбику все дається легко

Колишній нападник італійської Роми Едін Джеко радий успіху українського форварда Артема Довбика у складі "вовків".

Його слова передає Ilromanista.

"Я, як ніхто інший, знаю, наскільки складна Серія А. Він був найкращим бомбардиром ла Ліги минулого року. Йому було трохи важко на початку, але він зробив те, що зробив я, не здався, і тепер йому все дається легко. Я радий за нього", – сказав Джеко.

Наразі в активі Довбика 4 голи та 1 асист у 8 матчах за Рому. У сезоні-2023/24 українець грав у складі Жирони, з якою вийшов у Лігу чемпіонів, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів за 41 матч.

Цей показник гольових дій дозволив Довбику завоювати "трофей Пічічі", який вручається найкращому бомбардиру Ла Ліги.

20 жовтня о 21:45 розпочнеться матч 8 туру Серії А Рома – Інтер. Участь українця у цьому поєдинку знаходиться під питанням, адже він приїхав у розташування команди із травмою.

Однак напередодні головний тренер римського колективу Іван Юрич заявив, що Довбик повністю готовий до зустрічі.