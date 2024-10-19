Тренер Роми: Довбик та Дибала готові на 100%

Головний тренер італійської Роми Іван Юрич повідомив, що лідери команди Артем Довбик та Пауло Дибала повністю відновилися від своїх пошкоджень.

Його слова передає TUTTOmercatoWEB.

"Довбик повернувся у команду з табору збірної України з невеликим дискомфортом, але добре відновився, Пауло теж пройшов фазу відновлення, і тренування також пройшли добре. Вони обидва готові на 100%. Вони в порядку", – сказав наставник.

Наступний поєдинок Рома проведе завтра, 20 жовтня, проти Інтера. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

А далі підопічні Юрича почнуть готуватися до матчу 3 туру Ліги Європи проти київського Динамо, який відбудеться у четвер, 24 жовтня.