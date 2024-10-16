Довбик повернувся у розташування Роми із запаленням коліна

Форвард збірної України і Роми Артем Довбик повернувся у розташування римського клубу із запаленням коліна.

Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

За інформацією джерела, через це ушкодження нападник ризикує пропустити найближчий матч чемпіонату Італії проти Інтера, який відбудеться 20 жовтня.

Водночас журналісти додають, шо головний тренер "вовків" Іван Юрич зможе розраховувати на 27-річного українця.

Зазначається, що медичний персонал Роми працює над тим, щоб Артем відновився якомога швидше і допоміг команді у майбутніх поєдинках.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що Юрич був стурбований станом Довбика, який у збірній України провів два матчі та пропустив один тренувальний день через пошкодження.

Форвард відзначився у матчі 4 туру Ліги націй проти Чехії та наздогнав Євгена Селезньова за кількістю голів за національну команду.

Наразі в активі нападника 4 голи та 1 асист у 8 матчах за Рому.