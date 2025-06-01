Фенербахче оголосив про відхід зіркового ексгравця Манчестер Сіті
Едін Джеко
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Колишній нападник Інтера та Манчестер Сіті Едін Джеко залишив Фенербахче на правах вільного агента.
Про це повідомила пресслужба "канарок".
Боснієць виступав за Фенербахче з літа 2023 року. У поточному сезоні на його рахунку 21 гол і 8 асистів у 53 матчах у всіх турнірах.
Фенербахче уже шукає нового форварда на наступний сезон, стамбульський клуб зацікавлений у послугах Віктора Осімхена.
Раніше повідомлялося про те, що у послугах Джеко зацікавлена Фіорентина. Джеко уже виступав у Серії А у 2015 – 2023 роках за Рому та Інтер.