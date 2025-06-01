Фенербахче оголосив про відхід зіркового ексгравця Манчестер Сіті

Колишній нападник Інтера та Манчестер Сіті Едін Джеко залишив Фенербахче на правах вільного агента.

Про це повідомила пресслужба "канарок".

Боснієць виступав за Фенербахче з літа 2023 року. У поточному сезоні на його рахунку 21 гол і 8 асистів у 53 матчах у всіх турнірах.

Some players score goals.

Some wear the armband.

Edin Džeko did both and led like few ever could.

Thank you Edin, you’ll always be in our hearts. 💛💙 pic.twitter.com/qMcwGoUHEj — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 30, 2025

Фенербахче уже шукає нового форварда на наступний сезон, стамбульський клуб зацікавлений у послугах Віктора Осімхена.

Раніше повідомлялося про те, що у послугах Джеко зацікавлена Фіорентина. Джеко уже виступав у Серії А у 2015 – 2023 роках за Рому та Інтер.