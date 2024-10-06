Едерсон хоче піти з Манчестер Сіті заради ПСЖ

Бразильський воротар Манчестер Сіті Едерсон хоче покинути англійський клуб.

Про це повідомляє Fichajes.net.

Голкіпер хотів покинути "містян" ще влітку, однак тоді його перехід в клуб Саудівської Аравії Аль-Іттіхад зірвався.

Наразі у підписанні 31-річного бразильця зацікавлений французький ПСЖ, який хоче відновити конкуренцію за позицію "першого номера".

Едерсон виступає за Сіті з 2017 року. Його чинна угода розрахована до 2026 року. У поточному сезоні він пропустив 8 голів в 7 матчах та 1 раз зберіг свої ворота у недоторканності.

Напередодні Манчестер Сіті зрівнявся з Манчестер Юнайтед за найтривалішою безпрограшною серією в історії Ліги чемпіонів.