Трансфер Едерсона в клуб Саудівської Аравії зірвався
Перехід воротаря Манчестер Сіті Едерсона в клуб Саудівської Аравії Аль-Іттіхад не відбудеться.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Саудити перемкнулися на воротаря Мальорки та збірної Сербії Предрага Райковича. Сума трансферу складе 11 млн євро.
Едерсон виступає за Сіті з 2017 року. Його чинна угода розрахована до 2026 року. У минулому сезоні він пропустив 34 голи в 41 матчі та 11 разів зберіг свої ворота у недоторканності.
Раніше повідомлялося, що через можливий трансфер Едерсона в Аль-Іттіхад Манчестер Сіті може підписати українського воротаря Реала Андрія Луніна.