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Трансфер Едерсона в клуб Саудівської Аравії зірвався

Станіслав Лисак — 3 серпня, 10:08
Трансфер Едерсона в клуб Саудівської Аравії зірвався

Перехід воротаря Манчестер Сіті Едерсона в клуб Саудівської Аравії Аль-Іттіхад не відбудеться.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Саудити перемкнулися на воротаря Мальорки та збірної Сербії Предрага Райковича. Сума трансферу складе 11 млн євро.

Едерсон виступає за Сіті з 2017 року. Його чинна угода розрахована до 2026 року. У минулому сезоні він пропустив 34 голи в 41 матчі та 11 разів зберіг свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялося, що через можливий трансфер Едерсона в Аль-Іттіхад Манчестер Сіті може підписати українського воротаря Реала Андрія Луніна.

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Едерсон

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