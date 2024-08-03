Трансфер Едерсона в клуб Саудівської Аравії зірвався

Перехід воротаря Манчестер Сіті Едерсона в клуб Саудівської Аравії Аль-Іттіхад не відбудеться.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Саудити перемкнулися на воротаря Мальорки та збірної Сербії Предрага Райковича. Сума трансферу складе 11 млн євро.

🚨⛔️ Deal off for Ederson to Al Ittihad from Man City, no chances to advance as expected!



Al Ittihad have just signed all documents for Predrag Rajkovic to join the club as new goalkeeper from Mallorca.



Transfer fee: €11m package. 🟡⚫️ pic.twitter.com/6bAQxUO0sT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2024

Едерсон виступає за Сіті з 2017 року. Його чинна угода розрахована до 2026 року. У минулому сезоні він пропустив 34 голи в 41 матчі та 11 разів зберіг свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялося, що через можливий трансфер Едерсона в Аль-Іттіхад Манчестер Сіті може підписати українського воротаря Реала Андрія Луніна.