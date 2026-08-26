Ньюкасл оголосив про підписання зірки Манчестер Сіті

24-річний півзахисник Манчестер Сіті Ніко Гонсалес став гравцем Ньюкасла.

Про це повідомила пресслужба "сорок".

Сторони уклали довгостроковий контракт, однак детально про терміни угоди та суму трансферу не розголошується.

Водночас раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що вона складе 47 мільйонів фунтів + 3 млн у вигляді бонусів.

Гонсалес доєднався до Манчестер Сіті з Порту ще в лютому минулого року, коли командою керував Жузеп Гвардіола. У сезоні-25/26 іспанець відіграв у внутрішньому чемпіонаті 25 матчів, у яких відзначився 1 голом.

Напередодні Сандерленд зробив офіційний запит щодо оренди вінгера Манчестер Сіті Джека Гріліша.