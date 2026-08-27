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Тоттенгем підписав форварда Манчестер Сіті

Олег Дідух — 27 серпня 2026, 17:32
Тоттенгем підписав форварда Манчестер Сіті
Омар Мармуш
ФК Тоттенгем

Нападник Манчестер Сіті та збірної Єгипту Омар Мармуш став гравцем Тоттенгема.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Йдеться про оренду до завершення сезону-2026/27. В орендній угоді прописана опція викупу наступного року за 50 мільйонів фунтів плюс 10 мільйонів можливих бонусів. Вона стане обов'язковою за досягнення певних умов.

У складі Тоттенгема 27-річний єгиптянин виступатиме під 22-м номером.

Мармуш виступав за Манчестер Сіті з січня 2025 року. За півтора року провів на клуб 62 матчі в усіх турнірах, відзначившись у них 16 голами та 6 асистами.

Це вже другий гравець Манчестер Сіті, якого Тоттенгем придбав цього тижня. Раніше до Лондона перебрався бразильський вінгер Савіньйо, за якого віддали 75+10 мільйонів фунтів.

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