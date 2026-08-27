Тоттенгем підписав форварда Манчестер Сіті

Нападник Манчестер Сіті та збірної Єгипту Омар Мармуш став гравцем Тоттенгема.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Йдеться про оренду до завершення сезону-2026/27. В орендній угоді прописана опція викупу наступного року за 50 мільйонів фунтів плюс 10 мільйонів можливих бонусів. Вона стане обов'язковою за досягнення певних умов.

У складі Тоттенгема 27-річний єгиптянин виступатиме під 22-м номером.

Мармуш виступав за Манчестер Сіті з січня 2025 року. За півтора року провів на клуб 62 матчі в усіх турнірах, відзначившись у них 16 голами та 6 асистами.

Це вже другий гравець Манчестер Сіті, якого Тоттенгем придбав цього тижня. Раніше до Лондона перебрався бразильський вінгер Савіньйо, за якого віддали 75+10 мільйонів фунтів.