Саудити напоготові: Едерсон може залишити Ман Сіті цього літа

Бразильський голкіпер Едерсон може залишити англійський Манчестер Сіті в літнє трансферне вікно.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що декілька клубів із Саудівської Аравії розглядають можливий трансфер воротаря.

🚨🔵 EXCL: Éderson could leave Man City in the summer transfer window in case of good proposal, it’s a possibility.



There’s already interest from Saudi Pro League clubs with Éderson considering possibilities at the end of the season.



It will be up to the player. 🇧🇷 pic.twitter.com/cXAcWSxd8z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2024

Едерсон перейшов з Бенфіки до Ман Сіті в 2017 році. Сума трансферу склала близько 35 млн фунтів.

Нагадаємо, бразилець зазнав пошкодження ока в матчі 37 туру АПЛ проти Тоттенгема (2:0) через що пропустив останні матчі сезону.