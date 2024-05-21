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Саудити напоготові: Едерсон може залишити Ман Сіті цього літа

Владислав Уткін — 21 травня, 14:55
Саудити напоготові: Едерсон може залишити Ман Сіті цього літа

Бразильський голкіпер Едерсон може залишити англійський Манчестер Сіті в літнє трансферне вікно.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що декілька клубів із Саудівської Аравії розглядають можливий трансфер воротаря.

Едерсон перейшов з Бенфіки до Ман Сіті в 2017 році. Сума трансферу склала близько 35 млн фунтів.

Нагадаємо, бразилець зазнав пошкодження ока в матчі 37 туру АПЛ проти Тоттенгема (2:0) через що пропустив останні матчі сезону.

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Едерсон Манчестер Сіті

Едерсон

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