Саудити напоготові: Едерсон може залишити Ман Сіті цього літа
Бразильський голкіпер Едерсон може залишити англійський Манчестер Сіті в літнє трансферне вікно.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Зазначається, що декілька клубів із Саудівської Аравії розглядають можливий трансфер воротаря.
Едерсон перейшов з Бенфіки до Ман Сіті в 2017 році. Сума трансферу склала близько 35 млн фунтів.
Нагадаємо, бразилець зазнав пошкодження ока в матчі 37 туру АПЛ проти Тоттенгема (2:0) через що пропустив останні матчі сезону.