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Лідс розтрощив Ньюкасл у 4 турі АПЛ

Олександр Булава — 14 вересня 2026, 23:57
Лідс розтрощив Ньюкасл у 4 турі АПЛ

У понеділок, 14 вересня, відбувся заключний поєдинок 4-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Лідс переграв Ньюкасл.

Зустріч завершилась з рахунком 4:1. Доля поєдинку визначилась ще у першому таймі, коли "сороки" пропустили тричі. У другій половині Ноа Окафор вчетверте вразив ворота Горнічека, на це гості відповіли влучним ударом Туре на 90-й хвилині зустрічі.

Для Лідса – це друга перемога у поточному розіграші АПЛ при двох нічиїх. Команда Даніель Фарке з 8 балами наразі йде третьою в турнірній таблиці першості. Ньюкасл з 5 очками опустився на 12-ту сходинку.

Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга
4-й тур, 14 вересня

Лідс – Ньюкасл 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 32 Майлі (автогол), 2:0 – 34 Богл, 3:0 – 45+1 Калверт-Льюїн, 4:0 – 59 Окафон, 4:1 – 90 Туре

Нагадаємо, напередодні Манчестер Юнайтед у більшості поступився в дербі Сіті.

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