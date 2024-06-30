Беллінгем прокоментував перемогу над Словаччиною на Євро-2024

Півзахисник мадридського Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем вважає, що його команда продемонструвала характер у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 проти Словаччини (2:1).

Його слова передає УЄФА.

"За 30 секунд до повернення додому ти відчуваєш, що підвів свою націю, але один удар по м'ячу — і все чудово. Це відчуття, якого я не хочу, але коли воно приходить, це чудове відчуття. Грати за Англію — це чудово, але це також і великий тиск. Виходити на поле і забивати голи для мене — це звільнення, це дуже щасливий момент.

Окрім їхнього голу, ми були досить непоганими, як на мене, ми потрапляли в хороші зони. Ми могли б діяти більш клінічно, але головне, що ми показали — це великий характер. У футболі, коли ви створюєте такий момент, люди можуть подивитися навколо і подумати: "Так, це той дух, який є в нашій команді". У вас не було б таких моментів без негараздів", — сказав гравець.

Беллінгем став найкращим гравцем матчу. На його рахунку рятівний забитий м'яч на останній хвилині основного часу.

Нагадаємо, у чвертьфіналі підопічні Гарета Саутгейта зустрінуться зі збірною Швейцарії, яка виявилась сильнішою за Італію.